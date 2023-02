Letzter Startschuss der Winterlauf-Historie? So wie es aktuell aussieht, fiel wurden am Sonntag, 5. Februar 2023, die letzten Rennen vor dem Gemeindezentrum in Altenholz gestartet. Die Organisatoren Uwe und Antje Cizinski hören aus gesundheitlichen Gründen auf.

Foto: Niels-Peter Binder