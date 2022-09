Fabian Riemann war auch gegen den OSV II ein Leistungsträger beim TSV Malente, hier spitzelt er den Ball durch die Beine eines Gegenspielers. Foto: Nils Hirseland up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-Ost Malenter wollen sich aus dem Abstiegskampf heraushalten Von Nils Hirseland | 12.09.2022, 15:18 Uhr

In der Vergangenheit hat der TSV Malente in der Fußball-Kreisliga immer oben mitgespielt. In diesem Jahr ist es schwieriger. Darum freut sich Trainer Stefan Schümann über jeden Punkt, der die Mannschaft von der Abstiegszone fernhält.