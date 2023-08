Fußball-Landesliga Süd Zuversicht: TSV Pansdorf kann wieder auf Kai Hahn setzen Von Volker Schinkewitz | 11.08.2023, 15:24 Uhr Trainer Timo Kirstein hofft auf die Torjägerqualitäten von Kai Hahn, hier beim Torschuss in der Oberliga gegen den FC Dornbreite. Foto: Volker Schinkewitz up-down up-down

Im Fußball-Kreispokal hat sich der TSV Pansdorf am Mittwochabend mit einem 7:0(1:0)-Sieg beim SC Cismar in die nächste Runde gespielt. Bereits am Samstag, den 12. August wartet um 14 Uhr in der Landesliga mit dem SV Henstedt-Ulzburg der nächste Gegner.