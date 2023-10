2. Liga Nord der Sportschützen Warum der SSV Kassau in dieser Saison nur Außenseiter ist Von Wilhelm Boller | 04.10.2023, 22:36 Uhr Vor einem Jahr schlugen die Kassauer noch den SV Olympia 72 mit 3:2. Das dürfte am 8. Oktober auswärts kaum wieder gelingen. Foto: Wilhelm Boller up-down up-down

Nach Beendigung der Deutschen Meisterschaften der Sportschützen startet der SSV Kassau am 8. Oktober im vierten Jahr in Folge in der 2. Liga Nord in die Saison. Für die Kassauer geht es bei Olympia 72 Börm/Dörpstedt gleich um eine Positionsbestimmung.