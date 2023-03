Auch im Spitzenspiel gegen den Preetzer TSV hat Basti Potz gezeigt, dass er in der Landesliga beinahe jede Abwehr überspringen kann. Foto: Harald Klipp up-down up-down Handball-Landesliga Warum Basti Potz für den Erfolg der HSG Holsteinische Schweiz so wichtig ist Von Harald Klipp | 03.03.2023, 16:27 Uhr

Wenn den er Ball bekommt, herrscht beim Gegner Alarmstufe Rot. Sebastian Potz ist in der Handball-Landesliga der erfolgreichste Torjäger und will die HSG Holsteinische Schweiz auch am Sonntag, den 5. März ab 16.30 Uhr bei der Lübecker TS zum Sieg werfen.