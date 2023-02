Nanna Skodborg Merrald auf ihrem Hengst Blue Hors Zepter. Foto: André Sell up-down up-down VR Classics in Neumünster Reiterin Nanna Skodborg Merrald triumphiert im Dressur-Weltcup Von Martina Brüske | 19.02.2023, 18:28 Uhr

Der Dänin gelingt in Neumünster am Tag nach ihrem Sieg im Grand Prix auch in der Kür das Kunststück, ganz vorn zu stehen. Für die Veranstaltung gab es viel Lob.