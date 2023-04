Die HSG Holsteinische Schweiz muss gegen den TSV Ellerau auf den wurfgewaltigen Basti Potz verzichten. Foto: Harald Klipp up-down up-down Handball-Landesliga 2022/23 Wie die HSG Holsteinische Schweiz gegen Ellerau ihr Meisterstück machen will Von Harald Klipp | 21.04.2023, 15:56 Uhr

Eigentlich könnten sich die Landesligahandballer der HSG Holsteinische Schweiz zurücklehnen. Sie stehen klar an der Tabellenspitze und am 22. April kommt um 18 Uhr das Schlusslicht nach Malente. Doch Trainer Mario Acimovic will die Bilanz weiter aufpolieren.