Trainer Chris Schneider sprang bei den A-Jugendhandballern der HSG Holsteinische Schweiz für den verhinderten Tobias Gebert ein. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Handball A-Jugend SH-Liga Chris Schneider springt kurzfristig als Trainer ein Von Steffen Schulz | 12.09.2022, 11:45 Uhr

Das war so nicht geplant: Eigentlich wollte sich Chris Schneider, ehemaliger A-Jugend-Trainer, in dieser Saison nur um die zweite Herrenmannschaft der HSG Holsteinische Schweiz kümmern. Doch dann kam es gleich am ersten Spieltag zum Comeback beim Nachwuchs.