Im Jahr 2018 feierte der Gettorfer SC mit dem vierfachen Torschützen Torben Dahsel einen 5:0-Sieg über den ESV. Rechts im Foto zeigt die Eckernförder Leon Apitz, Luc Justen, Jan-Ole Jürgensen, Jannes Mohr und Arne Wiese bei einem Torjubel in der aktuellen Saison, Foto: Stefan Gerken Kampf um die Nummer 1 im Kreis Eckernförder SV vs. Gettorfer SC: Wie die Wachablösung ins Stocken geriet Eine Kolumne von Stefan Gerken | 07.03.2023, 17:58 Uhr

Es ist noch nicht lange her, da tanzten Spieler in roten Trikots auf dem Rasen und riefen „Die Nummer eins im Kreis sind wir!“ Die Eckernförder Sportkolumne „Eck-Fahne“ blickt auf die Zeit zurück, als der GSC am ESV vorbeizupreschen schien.