Deutsche U18-Cross-Meisterschaften Das Ende einer erfolgreichen Leichtathletik-Saison für Adia Budde vom TSV Altenholz Von Rüdiger Müller | 24.11.2022, 15:03 Uhr

Sie ist in diesem Jahr nicht nur zweifache Deutsche Meisterin, sondern auch Vize-Europameisterin geworden. Adia Budde vom TSV Altenholz geht am Samstag in Löningen ein letztes Mal an den Start. Dabei trifft die 17-Jährige – wie bei der EM in Israel – auf starke Konkurrentinnen.