Auf der Anlage des TSV Rieseby findet am Samstag, 8. Juli, ein Benefiz-Fußballturnier zugunsten der Kinderkrebshilfe für das „Team Doppelpass“ statt. Neun Mannschaften sind ab 12 Uhr dabei. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Spenden für das „Team Doppelpass“ TSV Rieseby richtet Benefizturnier mit neun Mannschaften aus Von Stefan Gerken | 06.07.2023, 12:02 Uhr

Fußballspielen und dabei Spenden für krebskranke Kinder sammeln – so wird es am Samstag, 8. Juli, am Petriweg sein. Mit dabei sind unter anderem die SG Eckernförde/Fleckeby, der Barkelsbyer SV oder auch die Kreisligisten aus Schwansen und Osterby.