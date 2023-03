Mittelfeldmotor Paul Meins (rechts) fehlt dem TSV Pansdorf wegen seiner Sperre auch im Schlüsselspiel gegen den Husumer SV. Foto: Volker Schinkewitz up-down up-down Fußball-Oberliga 2022/23 Wie der TSV Pansdorf gegen den Husumer SV seine Negativserie Serie stoppen will Von Volker Schinkewitz | 24.03.2023, 11:30 Uhr

Der TSV Pansdorf befindet sich in der Fußball-Oberliga in einer entscheidenden Phase im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag, den 25. März um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Helge Thomsen den Husumer SV.