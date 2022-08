Nils Krampe stach zuletzt in der Oberliga als Joker mit dem Tor des Tages gegen den FC Dornbreite und hofft im Kreispokal auf einen Platz in der Startelf des TSV Pansdorf. Foto: Volker Schinkewitz up-down up-down Oberligaduell im Fußball-Kreispokal TSV Pansdorf erwartet am Dienstag den Oldenburger SV Von Volker Schinkewitz | 29.08.2022, 11:02 Uhr

Am 1. Oktober treffen der TSV Pansdorf und der Oldenburger SV zum einzigen Ostholsteinderby am aufeinander. Doch schon am Dienstag, den 30. August gibt es ab 19.30 Uhr in Pansdorf einen Vorgeschmack auf das Duell, wenn beide im Kreispokal um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.