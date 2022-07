FOTO: Nils Hirseland TSV Neustadt zieht nicht zurück TSV Neustadt will trotz Schwierigkeiten in der Fußball-Verbandsliga antreten Von Nils Hirseland | 20.07.2022, 09:32 Uhr

Die Zukunft des Fußballs beim TSV Neustadt stand auf der Kippe. Doch nach einigen Gesprächen sieht es so aus, als könne der TSV in der Saison 2022/23 in der Verbandsliga antreten.