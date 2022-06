FOTO: Nils Hirseland Fußball-Verbandsliga Süd-Ost TSV Neustadt: Neuanfang mit Tony Böhme und Mark Klukas Von Nils Hirseland | 05.06.2022, 18:35 Uhr

Nach einigen Turbulenzen in den letzten Jahren war der TSV Neustadt in der Verbandsliga als Abstiegskandidat gehandelt worden. Doch mit dem Trainergespann Böhme/Klukas hat der TSV den Verbleib in der Liga geschafft.