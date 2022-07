Das Wir-Gefühl spielt für Jung-Coach Frederick Asmussen eine große Rolle, so gehört die Ansprach im Kreis sowohl vor als auch nach dem Spiel zum festen Ritus bei seinem TSV Altenholz. FOTO: Sascha Hamann up-down up-down Neuer Coach beim TSV Altenholz Frederick Asmussen – das ist der jüngste Trainer der Landesliga in SH Von Sascha Hamann | 18.07.2022, 17:31 Uhr

Gute Stimmung, Anspannung, Schweiß und AC/DC in voller Lautstärke – so laufen die letzten Minuten bis zum Anpfiff in der Kabine des TSV Altenholz vor dem Testspiel gegen den VfB Kiel ab. Dann wird es still und alle versammeln sich im Kreis – das Wort gehörte ab jetzt einem 22-Jährigen. Dem Trainer.