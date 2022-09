Ein letztes Mal werden die Starter des TriDW-Teams alles aus sich rausholen beim Schwimmen, Radfahren und Laufen. In Norderstedt steigt Sonntag, 4. September, das Finale der Triathlon-Landesliga. Foto: Niels-Peter Binder up-down up-down Triathlon mit letzten Höhepunkten Landesliga-Finale in Norderstedt und neuer Wettkampf quer durch den Dänischen Wohld Von Niels-Peter Binder | 01.09.2022, 11:41 Uhr

Am Sonntag, 4. September, stehen gleich zwei Saison-Highlights im Triathlon an. Die Athleten der Landesliga haben ihren Abschluss-Wettkampf in Norderstedt. Der Eckernförder MTV und das TriDW-Team des MTV Dänischenhagen wollen sich noch einmal verausgaben. Fast zeitgleich startet in Schilksee der 1. VR-Banken Schleswig-Holstein Triathlon. Dort geht es aber nicht um Platzierungen.