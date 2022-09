Wurde von den 5316 Zuschauern beim Sieg gegen Szeged gefeiert: Kiels Torhüter Tomas Mrkva Foto: Jörg Lühn up-down up-down Handball-Champions League THW-Keeper Tomas Mrkva überragt, bleibt aber bescheiden: „Ich habe nur meinen Job gemacht“ Von Joachim Hobke | 30.09.2022, 14:09 Uhr

Mit 17 Paraden hat der 33-Jährige großen Anteil am 34:29-Erfolg der Kieler über den ungarischen Meister Pick Szeged. Am Sonntag (2. Oktober) geht es in der Bundesliga für den THW gegen den HSV Hamburg. Wieder mit Mrkva im Tor?