Fußball-Landesliga Holstein Tim York Röben-Müller sorgte zuletzt als Blitzstarter für Furore Von Harald Klipp | 21.09.2023, 13:53 Uhr Wie ausgelassen er sich über Tore freuen kann, zeigte Tim York Röben-Müller auch im Kreispokal, als er gegen den TSV Schönwalde traf. Foto: Harald Klipp up-down up-down

Spitzenreiter Eutin 08 weist in der Fußball-Landesliga Holstein acht Spiele, 22 Punkte und 28:8 Tore auf. Die Eutiner wollen ihre Position untermauern – am liebsten mit einem Sieg am Freitag, den 22. September um 19.30 Uhr gegen Grün-Weiß Siebenbäumen.