Sönke Meyer wechselt zu Vicky Ex-Kapitän des TSB Flensburg und von Eutin 08 kickt jetzt für den SC Victoria Hamburg Von Harald Klipp | 29.07.2022, 11:35 Uhr

Ein Tapetenwechsel tue ihm gut, meint Sönke Meyer. Er ist vom TSB Flensburg zum SC Victoria Hamburg, kurz: Vicky, gegangen. Am Sonntag, den 31. Juli will er seinen Einstand in der Oberliga Hamburg geben. Dann spielt er mit Vicky am Sachsenweg um 14 Uhr beim Niendorfer TSV.