Für den Oberligaspieler ist Fußball Beruf und Hobby Freddy Kaps fördert als Cheftrainer U17-Talente bei Holstein Kiel Von Harald Klipp | 12.10.2022

Jan Frederic „Freddy“ Kaps taucht in zwei Fußballwelten ein. Am frühen Nachmittag steht er bei der U17 von Holstein Kiel als Cheftrainer am Spielfeldrand, nach dem Spiel und einer ersten Analyse beginnt die Freizeit – mit der Nummer 47 auf dem Rücken als Oberligaspieler des Oldenburger SV.