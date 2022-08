Die Qualifikationshöhe von 4,05 Meter schaffte Janne Ohrt im zweiten Versuch. FOTO: Kai Peters up-down up-down Leichtathletik Stabhochspringerin Janne Ohrt aus Hohenwestedt kämpft bei der U20-WM um eine Medaille Von Joachim Hobke | 02.08.2022, 12:04 Uhr

Die 19-Jährige hat in der Qualifikation die geforderte Höhe von 4,05 Meter gemeistert. Was ist im Finale am Mittwoch noch möglich?