Wollen wieder jubeln: Svea Möller (Mitte) und Jana Reimers vom Fußball-Oberligisten SG Nienkattbek-Bargstedt, die im Abstiegsduell IF Stjernen Flensborg zu Gast haben. Foto: Torge Meyer up-down up-down Sporttipps am 1. und 2. April Derbys, Abstiegskampf, Prestigeduelle: Fußball und Handball dominieren in und um Rendsburg Von Torge Meyer | 31.03.2023, 18:04 Uhr

Einen bunten Strauß hat der Regionalsport am ersten April-Wochenende im Angebot. In der Fußball-Verbandsliga locken Derbys in Audorf und Nortorf. Handballfans kommen in Westerrönfeld oder Alt Duvenstedt auf ihre Kosten.