FOTO: Wilhelm Boller Vorbereitung für die deutschen Meisterschaften Sportschützin Lina Meier geht in München fünf Mal an den Start Von Wilhelm Boller | 22.08.2022, 12:14 Uhr

Lina Meier vom SSV Kassau hat bei den Titelkämpfen in München gute Karten, wenn es um Medaillen geht. Die 23-Jährige hat sich in fünf Disziplinen für das Großereignis qualifiziert. Insgesamt gehen dort 19 Sportlerinnen und Sportler aus dem Kreis Ostholstein an den Start.