Eine Kolumne von Stefan Gerken | 19.09.2023, 16:55 Uhr Entwischt: Mark Kuhlmann (schwarz-weißes Trikot) von Schleswig 06 rennt Ömer Dagtekin vom Eckernförder SV II davon. Der ESV führte schon 2:0, ehe Trainer Jan-Niklas Pawel (re.) noch das 1:2, 2:2 und 2:3 gegen sein Team sah.

In der Fußball-Verbandsliga Nord steht der ESV II als Aufsteiger auf dem 13. Platz, der am Ende den Abstieg bedeuten könnte. Unnötig, weil das Team so oft führte, dass mittlerweile sogar Trainer Jan-Niklas Pawel leicht verzweifelt.