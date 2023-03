Brauchen dringend Punkte: Marvin Jessen (Mitte) und Tim Kluck (im Hintergrund) vom TSV Vineta Audorf bekommen es am Sonntag mit dem Tabellendritten TSV Heiligenstedten zu tun. Foto: Torge Meyer up-down up-down Sporttermine am 18./19. März Basketball, Handball, Fußball: Abstiegskampf und Titelrennen in und um Rendsburg Von Torge Meyer | 17.03.2023, 13:26 Uhr

Die Termin-Losbox ist prall gefüllt. Der Sportfan im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die freie Auswahl: Basketball in Hohenwestedt, Fußball-Derby in Nortorf oder Handball in Westerrönfeld. Hier eine Übersicht für den 18./19. März.