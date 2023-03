Die Gettorfer Fußballer (li., hier mit Nikolai Weihrauch und Leonard Braun) haben ein ganz wichtiges Spiel in Neumünster vor sich. Boxer Davit Harutyunyan (Mi.) vom Gettorfer TV kann am Samstag, 1. April, nicht wie geplant in den Ring steigen und Reiterin Franziska Kulle vom RC Damp will beim Schwansen-Cup in Loose ihre gute Ausgangslage in der Großen Tour Springen verteidigen.

Foto: Hamann/Schinke/Tüxen up-down up-down