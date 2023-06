Torsten Schulz, Vorsitzender des Vereins Team DoppelPASS, freut sich wieder über die Tombola. Im Vorjahr ist ein BVB-Trikot für 600 Euro versteigert worden. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Sport in und um Rendsburg DoppelPASS-Cup in Nortorf: Fußballer kicken für krebskranke Kinder Von Torge Meyer | 09.06.2023, 16:40 Uhr

Das Wohltätigkeitsturnier steigt am Samstag (10. Juni) ab 13 Uhr. Aber auch das Reitturnier Nord-Ost-Pferd in Rendsburg, der „Aalversupercup“ in Fockbek oder der „Strong-Möwenlauf“ des TSV Hamdorf bieten ein schönes Ausflugsziel.