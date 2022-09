Hannes Grunwald ging beim Auftaktspiel der Saison in der Handball-Landesliga in Schwarzenbek bei der HSG Holsteinische Schweiz voran. Hier steuert er ein Tor zum klaren Auswärtssieg bei. Foto: Harald Klipp up-down up-down Handball-Landesliga Duell der Titelfavoriten HSG Holsteinische Schweiz und ATSV Stockelsdorf Von Steffen Schulz | 14.09.2022, 10:35 Uhr

Die HSG Holsteinische Schweiz hat am vergangenen Wochenende ihre Saisonpremiere mit Bravour über die Bühne gebracht. Der ATSV Stockelsdorf war da noch spielfrei. Am Freitag, den 16. September treffen die beiden Absteiger aus der SH-Liga um 20 Uhr in Eutin aufeinander.