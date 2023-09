Sportprogramm beim SH Netz Cup Schnödewind, Johannsen, Wichmann: Hochkarätiges Starterfeld beim SparkassenCanalTriathlon Von Joachim Hobke | 01.09.2023, 17:48 Uhr Mit 500 Meter Schwimmen im Nord-Ostsee-Kanal beginnt der SparkassenCanalTriathlon. Foto: Joachim Hobke up-down up-down

Die Fans dürfen sich am 16. September wieder auf spannende Wettkämpfe in und am Nord-Ostsee-Kanal freuen. Gegenüber des Vorjahres gibt es minimale Veränderungen. So wurde die Startzeit um zwei Stunden nach hinten verlegt.