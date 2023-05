Trainer Christof Witt hat es mit dem TSV Lütjenburg selbst in der Hand, sich gegen die SG Insel Fehmarn den Meistertitel zu sichern. Foto: Harald Klipp up-down up-down Es geht um Auf- und Abstieg Warum es in der Fußball-Kreisliga Ost vor Spannung knistert Von Harald Klipp | 19.05.2023, 16:02 Uhr

Der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga Ost hat es in sich: Sechs der 13 Teams können noch absteigen, im Fernduell zwischen dem TSV Lütjenburg und dem TSV Schönwalde geht es um den Meistertitel und den Aufstieg in die Verbandsliga.