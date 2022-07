FOTO: Florian Auer / ORV Reitturnier in Eutin Sommerturnier auf dem Platz des Ostholsteinischen Reitervereins Malente-Eutin an der B76 startet am Morgen Von Harald Klipp | 14.07.2022, 13:17 Uhr

Bescheidener, kleiner und in einem neuen Gewand präsentiert der Ostholsteinische Reiterverein (ORV) Malente-Eutin sein Sommerturnier. Die Planungen sind abgeschlossen, am Freitagmorgen geht der Turnierbetrieb los, der am Sonntagnachmittag endet.