Im Jahr 2010 lief der Eckernförder SV mit seiner Mannschaft zuletzt als Masters-Teilnehmer in der Kieler Arena ein. Samstagabend wird es wieder soweit sein. Foto: Stefan Gerken Hallenfußball: Masters in Kiel So laufen die letzten Stunden vor dem Hallenmasters für den Eckernförder SV ab Von Stefan Gerken | 06.01.2023, 15:46 Uhr

Ab 11.30 Uhr wird der ESV den Tag des Masters zusammen verbringen, ehe es ab 18 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel los geht. Massage, Anschwitzen, Essen – dann geht es in den Bus. Eine Sache wird für Trainer Maik Haberlag am Samstag, 7. Januar, aber ganz entscheidend sein.