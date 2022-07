Mit diesem überlegten Torschuss erzielt Shojun Tagawa in der 21. Minute das Tor des Tages gegen den FC Dornbreite. FOTO: Dieter Hartmann up-down up-down Testspiel gegen FC Dornbreite Shojun Tagawa schießt Landesligist Eutin 08 zum Sieg Von Dieter Hartmann | 03.07.2022, 13:12 Uhr

Mit jungen Spielern in der Innenverteidigung hat Trainer Dennis Jaacks Erfolg. Besonders in der ersten Halbzeit überzeugten die Eutiner. In der zweiten Halbzeit erwies sich Torwart Niklas Heesch als Rückhalt.