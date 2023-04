In dieser Saison durften die Fußballerinnen der SG Neudorf-Borstein/Osdorf in jedem ihrer Pflichtspiele, in insgesamt drei Wettbewerben, stets jubeln. Das Team gewann seit Sommer 2022 jedes Spiel. Ostermontag kommt im Pokal die SG BreBo zum Halbfinal-Duell.

Foto: Stefan Gerken