Nach dem zweiten Meistertitel in der Kreisliga Mitte-Ost in Folge stieg die Mannschaft der SG Neudorf-Bornstein/Osdorf jetzt ohne den Umweg Aufstiegsspiele in die Landesliga auf. Auf dem Foto ist das Team bei der Meisterehrung zu sehen.

