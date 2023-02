Bruchlandung: Joshua Nwokoma traf im ersten Testspiel im Jahr 2023 für seine SG Eckernförde/Fleckeby zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den TuS Jevenstedt. Am Ende gab es aber noch eine 2:3-Niederlage. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Testspiel mit fünf Toren in 42 Minuten SG Eckernförde/Fleckeby und TuS Jevenstedt beginnen stark – und lassen noch stärker nach Von Stefan Gerken | 05.02.2023, 14:05 Uhr

Erst am Donnerstag, 2. Februar, stieg der Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga Nord in die Vorbereitung auf die Rückrunde ein. Und schon zwei Tage später stand das erste Testspiel an. Mit dabei bei der SG, ein Neuzugang der im Winter vom SV Schwansen zum Jorrens-Team wechselte.