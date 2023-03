Endlich mal wieder in Fleckeby: Nachdem die SG Eckernförde/Fleckeby ihre Heimspiele in der Hinserie noch am Eckernförder Wulfsteert ausgetragen hatte, steigt am Samstag, 11. März, das erste Heimspiel nach langer Zeit wieder in Fleckeby.

Foto: Dirk Vetter