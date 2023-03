Jubel im ersten Heimspiel des Jahres bei Ben Janssen (li.) und Cedric Kuczynski von der SG Eckernförde/Fleckeby. Am Samstag, 25. März, steht das zweite Heimspiel gegen TSB Flensburg II an. Allrounder Kuczynski könnte durch Ausfälle als Rechts- oder Linksverteidiger und auch in der Innenverteidigung auflaufen.

Foto: Stefan Gerken