„Unser Traum hängt von diesem Spiel ab“, sagt Christian Jorrens, Trainer der SG Eckernförde/Fleckeby. Hier steht er vor einer Schar SG-Anhänger beim Pokalspiel gegen Osterrönfeld. Auch die Partie gegen den FC Tarp-Oeversee hat für Jorrens K.o-Spiel-Charakter. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Finale im Aufstiegskampf Christian Jorrens und seine SG Eckernförde/Fleckeby wollen ihren Traum weiter leben Von Stefan Gerken | 21.04.2023, 17:01 Uhr

Der Trainer versucht gar nicht, die Bedeutung der Partie am Samstag, 22. April, in Fleckeby gegen den FC Tarp-Oeversee kleinzureden. Jedoch greift der 45-Jährige bei der Frage nach dem Druck tief in die „Interpretations-Trickkiste“.