Zum vierten Mal in Folge richtete die Wassersport-Starte des Surendorfer TS seine mittlerweile etablierte und beliebte Ranglistenregatta aus. Gesegelt wurde in den Klassen ILCA 6 und ILCA 7 – es fehlten im Jahr 2023 jedoch die Jugendlichen im ILCA 4, die zeitgleich vor Kiel an den Start gingen. „Aber in 2024 wollen die vom Revier in Surendorf begeisterten Jugendlichen wieder teilnehmen“, erklärte Mitorganisator Stefan Rumpf vom Surendorfer TS.

Bevor die „Profis“ mit ihren Booten auf die Ostsee durften, hatte der Surendorfer TS ein Kids-Segelcamp mit 20 Kindern und Jugendlichen aus dem Verein und der Region organisiert. Für Nachwuchs wird also gesorgt, auch wenn bei den Erwachsenen das Teilnehmerfeld mit rund 50 Seglern und Seglerinnen mehr als solide besetzt war.

Der Start ist erfolgt und die Boote machen sich auf den Weg. Die Siegerzeiten lagen beim Surendorf-Cup 2023 bei rund 30 Minuten pro Wettfahrt. Foto: Privat/STS

Der Surendorf-Cup bildete den Abschluss der überregionalen Nordmasters-Serie. Viele der erfahrenen Sportler, die in der Master-Klasse über 30 Jahre alt sein müssen, nutzen das Event in Surendorf und eine Woche zuvor auf dem Wittensee für eine Reise mit gleich zwei Regatten an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Ein etabliertes Konzept. Die Organisation lief reibungslos mit rund 50 Helfern aus dem STS und einer erfahrenen Wettfahrtleitung mit Ulrich Kittmann (Surendorfer TS) und dem Schiedsgericht um Walter Sperlich vom Segelclub Eckernförde.

Silas Reck entthront Titelverteidiger Thomas W. Müller

Am ersten Tag konnten bei guten Windbedingungen, mit vier bis sechs Beaufort, fünf Wettfahrten gestartet werden. „Das waren herausfordernde und schnelle Rennen“, berichtete Rumpf. Rund 30 Minuten brauchte jeweils der Sieger. Im ILCA 7 war das Silas Reck (Seglervereinigung Hüde, Niedersachsen) vor dem mehrfachen Sieger Thomas W. Müller vom Laacher See in der Eifel und Lean Hohenlöchter aus Münster.

Hier lief etwas nicht wie geplant. Aber Kenterungen gehören beim Segeln dazu. Alles lief glimpflich ab. Foto: Privat/STS

Dass die Sieger vom Samstag dann auch gleich den Gesamtsieg innehatten, lag an den Windbedingungen am zweiten Tag. Dort zeigte sich maximal ein laues Lüftchen. Zwar waren die Teilnehmer rund drei Stunden auf dem Wasser, aber mehr als einige Startversuche ließ der Schwachwind nicht zu.

Die Sieger der Nordmasters-Serie 2023 standen nach dem Surendorf-Cup ebenfalls fest. Zweiter wurde Rudolf Freund (li., Emden) hinter der Siegerin Alexandra Behrens aus Hamburg und vor dem drittplatzierten Thomas W. Müller. Foto: Privat/STS

Im kommenden Jahr will der Surendorfer TS auch die jugendlichen ILCA4-Segler wieder bei seinem Event begrüßen und hofft auch darauf, dass es den teilnehmenden Akteuren im Jahr 2023 so gut gefallen hat, dass sie erneut für den Surendorf-Cup auf der Ostsee melden. „Wir freuen uns schon auf die Wiederholung im nächsten Jahr“, sagte Rumpf.

Ergebnisse der ILCA7-Klasse gibt es hier.

Ergebnisse der ILCA6-Klasse gibt es hier.