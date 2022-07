Die Opits durchschneiden die Wasseroberfläche auf dem Wittensee. Am Samstag, 2. Juli, waren die Verhältnisse gut, am Sonntag, 3. Juli, fehlte der Wind, sodass kein Start möglich war. FOTO: Manfred E. Fritsche up-down up-down Segeln auf dem Wittensee Ein Tag mit anspruchsvollen Bedingungen für Nachwuchssegler im Opti und Feva Von Manfred E. Fritsche | 04.07.2022, 17:12 Uhr

Einem anspruchsvollen ersten Wettfahrttag folgte ein Ruhetag beim Opti-Feva-Cup des Wassersport-Club am Wittensee (WSCW). Am Sonntag, 3. Juli, war mangels Wind kein einziger Start möglich. Siege gingen an Hanno Rix vom Kieler Yacht-Club im Opti-A, Valerie Seidel dominierte im Opti-B und auch in der Zweihandklasse RS-Feva lagen Kieler Teams vorn.