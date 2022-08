Die Boote der ILCA 6 und ILCA 7-Klasse kurz nach dem Start auf dem Wittensee. Alle geplanten Wettfahrten konnten bei idealen Bedingungen durchgeführt werden. FOTO: Manfred E. Fritsche up-down up-down Segeln auf dem Wittensee Darum ist das „Laser Masters“ vom Wassersportclub am Wittensee so beliebt Von Manfred E. Fritsche | 22.08.2022, 13:48 Uhr

Prächtige Windverhältnisse herrschten am Wochenende, 20. und 21. August, auf dem Wittensee, als die „älteren“ Seglerinnen und Segler in den ILCA-Einhandklassen (früher Laser) beim Wassersportclub am Wittensee alle geplanten sechs Wettfahrten der „Laser Masters“ durchführen konnten.