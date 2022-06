Kehrten zum Teil mit guten Erfolgen von den Wettbewerben zurück: die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Neumünster. FOTO: Privat up-down up-down Schwimmen So schnitten die Teilnehmer der SG Neumünster bei drei großen Veranstaltungen ab Von Holsteinischer Courier | 28.06.2022, 12:49 Uhr

Deutsche Meisterschaften in Berlin und Mölln sowie der Offene Inklusions-Schwimm-Cup in Neumünster - die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Neumünster waren bei gleich drei großen Veranstaltungen am Start.