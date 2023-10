HSG Holsteinische Schweiz Wie der Aufsteiger den dritten Brocken im dritten Heimspiel besiegen will Von Harald Klipp | 12.10.2023, 15:00 Uhr Konstantin von Starck gibt im Spielaufbau der HSG Holsteinische Schweiz Takt und Tempo vor, so wie er es im Spiel gegen den MTV Herzhorn gezeigt hat. Foto: Steffen Schulz up-down up-down

Es gibt sicher leichtere Aufgaben als das Heimspiel der Handballer der HSG Holsteinische Schweiz in der SH-Liga. Sie erwarten am Sonnabend, den 14. Oktober um 18 Uhr in der Eutiner Sieverthalle den TSV Weddingstedt, der aus drei Spielen 5:1 Punkte geholt hat.