Anna Lilli Losse vom RV Am Wittensee auf „Medo“ hofft, mit einer guten Wertungsnote in der „Kleinen Tour Springen“ auf einen Podestplatz. Sonntag, 30. April, steigt in Kleinwaabs das Finale um den 15. Schwansen-Cup.

Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down