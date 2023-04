Isabell Albert vom RSV Hüttener Berge auf „Laudatio Con Dia“ hört sich die letzten Tipps ihrer Mutter Sandra an. Das 11-jährige Reitsport-Talent führt die Große Tour Springen an und liegt in der Kleinen Dressur auf Rang zwei.

Foto: Klaus-Dieter Tüxen