Basketball Elisa Mevius aus Rendsburg träumt von einer Profikarriere in den USA Von Joachim Hobke | 01.09.2022, 15:36 Uhr

Die 18-Jährige hat ein Stipendium am Sienna College in Albany erhalten. Das Damenteam spielt in der höchsten US-Liga. Vor dem Abflug in die USA feierte Elisa Mevius noch einen großen Erfolg.