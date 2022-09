Rund 30 nationale und internationale Piloten sind bei den Rennen auf der Obereider am Wochenende am Start. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Obereiderhafen in Rendsburg Klimawandel und Energiekrise - kann man noch guten Gewissens Motorbootrennen veranstalten? Von Joachim Hobke | 08.09.2022, 13:43 Uhr

Nationale und internationale Top-Piloten sind bereits zum zweiten Mal innerhalb von elf Wochen in der Kreisstadt zu Gast. Auch ein Lokalmatador geht bei den Rennen am Samstag und Sonntag an den Start.