Auf dem besten Wege zu einer guten Platzierung befindet sich in der Kleinen Tour Springen die 16-jährige Lucia Peterich vom RV Osdorf auf ihrem Fuchs „Linus“. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Lucia Peterich in Spring-Tour vorne Schwansen-Cup: In 2022 noch fast das Aus, jetzt die beeindruckende Wiederauferstehung Von Klaus-Dieter Tüxen | 04.04.2023, 12:23 Uhr

Die zweite Station der Nachwuchs-Reitserie bestätigte den positiven Trend der ersten Veranstaltung in Damp. An den verschiedenen Prüfungen nahmen in Loose deutlich mehr Teilnehmer teil, als noch im Vorjahr, als der Cup gar vor dem Aus stand.